Mağazada 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiasına Valilik'ten açıklama: Gözaltı süreci devam ediyor - Son Dakika
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Mağazada 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiasına Valilik'ten açıklama: Gözaltı süreci devam ediyor

17.06.2022 10:45

Küçükçekmece'de dün akşam bir mağazada 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, ortalığı karıştırdı. Hemen olay yerine giden polis ekipleri, Metin A. adlı şahsı öfkeli kalabalığın elinden kurtararak zırhlı araçla karakola götürdü. Valilik'ten konu hakkında yapılan açıklamada, şahsın gözaltı sürecinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Küçükçekmece'deki iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli Metin A'nın gözaltına aldığını bildirdi.

SAAT 20.00 SIRALARINDA İHBAR ALINDI

Valilikten tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.

GÖZALTI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mağazada 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiasına Valilik'ten açıklama: Gözaltı süreci devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mağazada 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiasına Valilik'ten açıklama: Gözaltı süreci devam ediyor - Son Dakika
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