Mağazada cinsel içerikli hap satışına gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de, konfeksiyon ve giyim mağazası sahibi B.A., yurt dışından kaçak yollarla getirdiği bin 38 kutu cinsel içerikli hap ile 250 kutu ilaçla yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:51 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, konfeksiyon ve giyim mağazası sahibi B.A., yurt dışından kaçak yollarla getirdiği bin 38 kutu cinsel içerikli hap ile 250 kutu ilaçla yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kaçak yollarla yurt dışından ilaç getirdiği belirlenen B.A.'yı takibe aldı. Polis
, yapılan çalışmalar sonunda B.A.'nın konfeksiyon ve giyim mağazasına baskın düzenledi. Mağazada, bin 38 kutu cinsel içerikli hap ve 250 kutu çeşitli türlerdeki ilaç ele geçirildi. B.A. gözaltına alınarak emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.
?
DGS sonuçları açıklandı Erdoğan'ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı