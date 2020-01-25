Mağazada deprem anı kamerada - Son Dakika
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Mağazada deprem anı kamerada

7 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde, Şanlıurfa'da bulunan bir giyim mağazasında vitrininde yer alan kıyafetlerin hareket etmesi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde, Şanlıurfa'da bulunan bir giyim mağazasında vitrininde yer alan kıyafetlerin hareket etmesi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Kentte bulunan bir giyim mağazasında vitrinde dizilen kıyafetlerin hareket etmesi ile mağazanın önünde geçen vatandaşların panik halleri ve sokakta park halinde olan otomobilin sarsılması güvenlik kamerasına yansıdı.

(Bekir Basmacı/İHA)

Mağazada deprem anı kamerada

Şanlıurfa, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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