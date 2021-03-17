Mağazada EFT ile dolandırıcılık - Son Dakika

Mağazada EFT ile dolandırıcılık

17.03.2021 13:06
Mağazada EFT ile dolandırıcılık, System.String[]

Adana'da bir kişi iş yerine gelen karı kocanın 600 liralık alışveriş sonrası EFT ile ödeme yapıp mağazadan ayrıldıktan sonra ödeme talimatını iptal ettiğini öne sürerek şikayetçi olduEdinilen bilgiye göre olay, 13 Mart'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi.

Adana'da bir kişi iş yerine gelen karı kocanın 600 liralık alışveriş sonrası EFT ile ödeme yapıp mağazadan ayrıldıktan sonra ödeme talimatını iptal ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Mart'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Niğde'de yaşayan Betül ve İlyas A. çifti, kızlarını da yanına alıp Adana'ya geldi. Çift, Ramazan Tiftik'in eşiyle birlikte işlettiği şal ve eşarp satan mağazaya gidip burada 600 lira değerinde 8 parça ürün satın aldı. İlyas A., ödeme için kasaya geçtiği esnada, kredi kartını evde unuttuğunu belirtip, söz konusu ödemeyi 'EFT' üzerinden yapmayı teklif etti. Daha önce de müşterilerine 'EFT' üzerinden satış yapan Tiftik, bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine İlyas A., internet bankacılığı üzerinden kendisine gönderilen dekontu Tiftik'e yönlendirdi ve paranın pazartesi günü hesabında olacağını söyledi. Sonra da eşiyle birlikte mağazadan ayrıldı. Tiftik, 2 gün sonra hesabını kontrol ettiğinde ödemenin yapılmadığını gördü ve A.'yı aradı, ancak zanlı onu telefonda oyaladı; sonra da numarasını engelledi.

Yaşadıklarına anlam veremeyen Ramazan Tiftik, İlyas A. ve eşi hakkında şikayetçi olmak için polis merkezine gittiğinde dolandırıldığını anladı. Çiftin, geçtiğimiz yıl Adana'da perdecilik yapan bir esnafı 2 bin lira dolandırdığı; daha önce 12 ayrı kişiyi yine benzer yöntemlerle kandırdığı, bu yüzden polis tarafından her yerde arandığını öğrendi. Tiftik, satış yaptığı ana ait görüntüleri delil olarak polise verdi.

Polis her yerde Betül ve İlyas A. çiftini ararken, Ramazan Tiftik de yaşadıklarını şöyle anlattı:

"5 yıldan bu yana esnaflık yapıyorum. 600 lira değerinde 8 parça ürün aldılar, ben de onlara 30 liralık indirim yaptım. Daha önce de 'EFT' üzerinden satış yaptığım müşterilerim olmuştu. O yüzden bu teklifi kabul ettim. Bana bankanın gönderdiği dekontu yönlendirip, paranın pazartesi hesabımda olacağını söyledi ama o ödeme hiç yapılmadı."

Tiftik, "Kendisini aradım ama beni oyalayıp durdu. Onlardan hiç şüphelenmedim. Giyimleri gayet düzgün, hal ve hareketleri de yerindeydi. En ufak bir şüpheli hareketleri yoktu. Bana kendisi halı tüccarı olarak tanıtmıştı. Polis merkezine gidinceye kadar da dolandırıldığımın farkında bile değildim. Ama gerçeği polisten öğrendim. Ben dolandırıldım ama bir başka esnaf mağdur olmasın. O yüzden de biran önce yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

İlk defa başına böylesi bir olay geldiğini dile getiren Ramazan Tiftik, "Ben dolandırıldım ama diğer esnafların mağdur olmasını istemiyorum. Bundan sonra ben de daha dikkatli olacağım. Bir anlık gaflete düştüm. Pandemi nedeniyle aylardır iş yapamıyordum. O yüzden 'EFT' ile ödemeyi kabul ettim" diye konuştu. - ADANA

Mağazada EFT ile dolandırıcılık
Mağazada EFT ile dolandırıcılık
Mağazada EFT ile dolandırıcılık
Mağazada EFT ile dolandırıcılık

Toros Dağları, Çukurova, Adana, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mağazada EFT ile dolandırıcılık - Son Dakika


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