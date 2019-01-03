Son Dakika Haberleri: Mağazada Elle Tacize Tutuklama

Mağazada Elle Tacize Tutuklama

1 saat önce

Samsun'da bir mağazada elle tacizde bulunduğu iddia edilen bir zanlı gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da bir mağazada elle tacizde bulunduğu iddia edilen bir zanlı gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi gelen M.Ç. (24) adlı genç, mağaza çalışanı S.Ç. (29) adlı kadını elle taciz edip sarılıp boğuşarak yaraladı. Genç kadının feryadı üzerine özel güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edilen M.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:58 Kaynak: İHA

Genç, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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