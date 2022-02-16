MAĞAZADA KADIN GÖREVLİYİ TACİZ ETMİŞTİ; ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

ŞİŞLİ'de, mağazada satış görevlisi olarak çalışan kadına cinsel tacizde bulunan şüpheli, uzun süren kamera takibi sonucu yakalandı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli Mecidiyeköy'de mağazada satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi Kübra S. (23), çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada kendisini takip eden kişinin hareketlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde, eline aldığı giysilerle önünü kapatan şüphelinin, reyonu düzenleyen kadına bakarak mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.

İŞ YERİ VE KGYS KAMERALARI SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görüntü inceleme ve analiz ekibi güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 74 iş yeri ve KGYS kameraları ile takip edilen şüphelinin Kağıthane Harmantepe Mahallesine gittiği belirlendi.

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Polis ekipleri bir yandan kamera görüntülerini incelerken diğer yandan da şüphelinin yakalanması için geçmişe dönük cinsel taciz olaylarını incelemeye aldı. Bu dosyalardaki şüpheliler de araştırılarak şüphelinin belirlenmesine çalışıldı. Kağıthane ara sokaklarda kamera açısından çıkan şüpheli için polis ekipleri görevlendirildi. İncelenen kamera kayıtlarından şüphelinin E.Ç olduğu tespit edildi. E.Ç'nin eşkalini alan polis ekipleri şüpheliyi aynı kıyafetlerle ara sokaktan geçerken gördü. Şüpheli gözaltına alınarak Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından E.Ç. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.