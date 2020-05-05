Mağazada mahsur kalan kediyi besledi - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kapalı mağazanın içinde mahsur kalan kediyi fark eden esnaf, kağıdın üzerine mama koyarak kapının altından hayvanı besledi.

Akyazı'da esnaf Şeref Tekin, İnönü Mahallesi Değirmenler Caddesi'ndeki dükkanını açmak için gittiğinde, mahallede esnaf arkadaşlarıyla baktıkları kedinin komşusunun dükkanında olduğunu fark etti. Şeref Tekin koronavirüs nedeniyle geç açılan dükkanda mahsur kalan kediyi kağıdın üzerine mama koyarak kapı altından uzatarak besledi. Dükkan sahibinin gelmesiyle kedi dışarı çıktı. Şeref Tekin, "Sabah saatlerinde dükkanımızı açtık. Sokak hayvanları için mama bulunduruyoruz. Bir hamile kedimiz var ve yan dükkanda mahsur kaldığını gördüm. Koronavirüs nedeniyle dükkanlar geç açılıyor diye kapının altından mama vererek besledim. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım, bunlar dilsiz hayvanlar olduğu için bunların vebali çok büyük" dedi.