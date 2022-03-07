Mağazada müşterinin çantasından para çalan hırsız, aynı işyerindeki güvenlik görevlisi çıktı - Son Dakika
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Mağazada müşterinin çantasından para çalan hırsız, aynı işyerindeki güvenlik görevlisi çıktı

07.03.2022 09:59
Mağazada müşterinin çantasından para çalan hırsız, aynı işyerindeki güvenlik görevlisi çıktı

İstanbul'un Bağcılar'da faaliyet gösteren bir mağazada müşterinin çantasından 690 dolar çalan hırsız yakalandı.

İstanbul'un Bağcılar'da faaliyet gösteren bir mağazada müşterinin çantasından 690 dolar çalan hırsız yakalandı. Zanlı, aynı mağazada çalışan güvenlik görevlisi çıktı.

Olay 4 Mart Cuma günü Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesinde faaliyet gösteren bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre söz konusu tarihte saat 16.30 sıralarında Kırgızistan uyruklu A.A. isimli bir müşteri, ailesiyle birlikte alışveriş yaptığı esnada el çantasını alışveriş sepetine bıraktı. Alışveriş sepetinde bulunan çantasının yanından uzaklaşan A.A., farklı bir bölümde alışverişine devam etti. Alışverişini bitirdikten sonra sepete bıraktığı çantasını yanına alan A.A., ürünlerin parasını ödemek için kasa bölümüne geçti.

Parayı birlikte aramışlar

Kasada elini çantasına atan yabancı uyruklu müşteri, parasının çantada olmadığını fark etti. A.A., parayı düşürme ihtimali üzerine mağaza personeli ile birlikte reyon aralarında arama yaptı. Kırgız müşteri, paranın izine rastlayamayınca bu kez durumu polise bildirdi.

Polis, güvenlik kamera görüntülerinden faili tespit etti

İhbar üzerine mağazaya gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müşterinin ve mağaza çalışanların ifadelerine başvurdu. Ardından güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis, inceleme sonucunda yabancı uyruklu A.A.'ya ait çantanın içindeki 690 dolar paranın, mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışan A.K. adlı kişinin çaldığını tespit etti. Hırsızlık zanlısı güvenlik görevlisi, çalıştığı işyerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çantadan çaldığı iddia edilen paraya ilişkin ise herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Şikayet üzerine karakola götürülen A.K., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Açıktan Hırsızlık" suçundan dün ad sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı

Öte yandan mağazada yaşanan hırsızlık olayı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik görevlisi A.K., mağazaya alışveriş yapmaya gelen A.A. adlı yabancı uyruklu müşterinin sepetteki çantasında, kıyafetleri perdeleyerek çaldığı görülüyor. A.K. adlı zanlı, ardından askıdan aldığı bir kıyafet ile olay yerinden uzaklaşıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mağazada müşterinin çantasından para çalan hırsız, aynı işyerindeki güvenlik görevlisi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mağazada müşterinin çantasından para çalan hırsız, aynı işyerindeki güvenlik görevlisi çıktı - Son Dakika
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