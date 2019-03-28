Son Dakika Haberleri: Mağazada Omuz Kavgası Çıktı, Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

Mağazada Omuz Kavgası Çıktı, Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

1 saat önce

Mağazada omuz kavgası çıktı, bir kişi bıçakla yaralandı Kavgada bir kişi bıçakla hafif yaralanırken, iş yerinde de hasar meydana geldiANTALYA - Antalya'daki bir mağazada çıkan omuz atma kavgasında, ortalık savaş alanına döndü.

Mağazada Omuz Kavgası Çıktı, Bir Kişi Bıçakla Yaralandı, System.String[]
Mağazada omuz kavgası çıktı, bir kişi bıçakla yaralandı
Kavgada bir kişi bıçakla hafif yaralanırken, iş yerinde de hasar meydana geldi

ANTALYA - Antalya'daki bir mağazada çıkan omuz atma kavgasında, ortalık savaş alanına döndü. Bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgada, mağazadaki ürünler de zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinin en işlek caddelerden Anafartalar Caddesi'ndeki bir mağazaya alışveriş için gelen kadınlı erkekli grup arasında 'omuz atma' sebebiyle tartışma çıktı. Müşteriyle dolu olan mağazadaki tartışma bir anda büyüyüp kavgaya dönüştü. Birbirlerini tartaklamaya başlayan gruptakileri, iş yeri personelleri ayırmaya çalışsa da mümkün olmadı. Bu sırada grup içerisinden bir şahıs, bıçakla karşı taraftan Ali Ç. ismindeki bir şahsı kalçasından bıçakla yaraladı.
Mağaza içerisinde başlayıp dışına kadar taşan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, iş yerinde malzemeler de zarar gördü.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla hafif yaralanan Ali Ç.'yi ambulans içerisinde tedavi etti. Polis, Olay yerinden kaçan şahsı bulmak için arama çalışması başlattı.
Mağaza yetkilileri gördükleri zarardan dolayı şikayetçi olacağını söylerken, kavga eden taraflar da birbirinden şikayetçi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

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