Mağazada Pompalı Tüfekle Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı
52 dakika önce
Beşiktaş'ta, mağazada pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Beşiktaş
'ta, mağazada pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Deniz Müzesi karşısında bulunan, Beşiktaş Kulübü
'nün resmi satış mağazası "Kartal
Yuvası"na gelen kişi, pompalı tüfekle bir el ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Ö.T'yü silahıyla birlikte yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:51 Kaynak: AA
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