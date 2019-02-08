Son Dakika Haberleri: Mağazada Pompalı Tüfekle Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

Mağazada Pompalı Tüfekle Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

52 dakika önce

Beşiktaş'ta, mağazada pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Mağazada Pompalı Tüfekle Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Beşiktaş'ta, mağazada pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Müzesi karşısında bulunan, Beşiktaş Kulübü'nün resmi satış mağazası "Kartal Yuvası"na gelen kişi, pompalı tüfekle bir el ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Ö.T'yü silahıyla birlikte yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:51 Kaynak: AA

Kartal, Beşiktaş, Güncel
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