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Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında - Son Dakika

Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında

08.11.2021 17:37
Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında

Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasındaANKARA'da Fatma Koçak'ın (34), mağazada hesap ödeme sırasında sosyal mesafeye uyması için uyarıda bulunduğu Emrah A. (32) tarafından tartaklanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında

ANKARA'da Fatma Koçak'ın (34), mağazada hesap ödeme sırasında sosyal mesafeye uyması için uyarıda bulunduğu Emrah A. (32) tarafından tartaklanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Fatma Koçak ve Emrah A. karşılıklı şikayetçi oldu.

Olay, önceki akşam kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Fatma Koçak, aldığı ürünlerin ücretini ödemek için kasa önünde beklerken, arkasında sırada bulunan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaya davet etti. Sırada bekleyenlerden Emrah A.'nın "Mağazanın da dışına çıkalım mı" diyerek karşılık vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin ödeme yapmasının ardından alışveriş merkezinin içinde de devam etti. Fatma Koçak'ın cep telefonu ile görüntülediği tartışma sırasında Emrah A.'nın kadını tartaklaması ve yumruk sallaması yer aldı. Emrah A.'nın yumruğundan kendisini son anda geri çekerek kurtulan Fatma Koçak'ın cep telefonu ve elindeki eşyalar yere düştü. Fatma Koçak'ın, Emrah A. ve eşi ile tartışması, güvenlik görevlilerinin araya girmesine rağmen alışveriş merkezi önünde de devam etti. Güvenlik görevlilerinin sakinleştirmeye çalıştığı taraflar, bir süre sonra gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. İki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

'UYARINCA HAKARET ETTİ'Fatma Koçak, sıra beklerken sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunması üzerine tartışma çıktığını belirterek, "Bu kişi kinli bir şekilde 'mağazanın da dışına çıkalım mı?' dedi. Ben kronik rahatsızlığım olduğunu belirterek tekrar rica ettim. Bunun üzerine o lafı tekrarladı. Ben de bunun üzerine 'çıksanız iyi olur' dedim. O da bunun üzerine hakaret içerikli bir kelime kullanarak 'Bu mağazayı satın alırım' dedi. Ben bu kadar güzel şekilde yaklaşınca bu tepkiyi alınca o şahsın sağlıklı olmadığını düşündüm ve kasaya doğru gidip yardım istedim. Güvenlikçiler gelene kadar kasanın yan tarafına geçtim. O sırada o kişinin eşi yanıma geldi ve 'Eşim adına sizden özür dilesem olmaz mı?' dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Bir süre sonra bunların yürüyerek dışarı çıktığını gördüm. Güvenliğin onları bırakmamasını istedim. Ona rağmen durmadı, gitmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.'ONURUM KIRILDI'

Koçak, video çekmeye devam ettiğini belirterek, "O şahıs iki eliyle göğsümden beni itekledi. Ben de o sırada hırslandım ve sırtından itekledim. Daha sonra döndü ve kin ve sinirle o kadar korktum ki sanki beni öldürecekmiş gibi bakışları vardı ve o sırada alttan bir yumruk salladı, ben de onu hissederek bir anlık refleksle kendimi geri çektim. Yumruğu elime çarptı ve telefon yere düştü. Daha sonra polisler geldi ve bizi ayırdılar ve durumu onlara anlattım. Onların gitmelerini de ben engelledim, gitmelerine kesinlikle izin vermedim. Polisler daha sonra bizi ayrı araçlarla karakola götürdüler. Onlardan şikayetçi oldum. Benim onurum, gururum ve haysiyetim kırıldı" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Fatih POYRAZ- Oğuzhan DEMİR- Harun ÖZALP/ANKARA, -


Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında
Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında
Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında
Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında
Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında

Fatma Koçak, Hakaret, Ankara, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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