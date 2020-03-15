Mağazada ünlü bir yıldız

Dünyaca ünlü oyuncular Sharon Stone ve Abigail Spencer, geçen hafta farklı günlerde mağazaya gelerek tasarımları inceledi. Beğendikleri ürünleri deneyen Stone ve Spencer, birçok parçayı satın aldı. Ziyaretleri sırasında iki yıldıza Ece Ege de eşlik etti.