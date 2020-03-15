Mağazada ünlü bir yıldız - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mağazada ünlü bir yıldız - Son Dakika Magazin

Mağazada ünlü bir yıldız

6 saat önce

Dünyaca ünlü oyuncular Sharon Stone ve Abigail Spencer, geçen hafta farklı günlerde mağazaya gelerek tasarımları inceledi.

Mağazada ünlü bir yıldız, System.String[]

Dünyaca ünlü oyuncular Sharon Stone ve Abigail Spencer, geçen hafta farklı günlerde mağazaya gelerek tasarımları inceledi. Beğendikleri ürünleri deneyen Stone ve Spencer, birçok parçayı satın aldı. Ziyaretleri sırasında iki yıldıza Ece Ege de eşlik etti.

Abigail Spencer, Sharon Stone, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı Koronavirüsten 611 kişinin öldüğü İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan çareyi doğaya çıkmakta buldu Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
17:58 Siyah nokta nasıl geçer? Siyah nokta temizleme
17:58 Solunum sistemi nedir? Solunum sistemi organları ve hastalıkları nelerdir?
17:58 Yaş maya maskesi nasıl yapılır? Ne işe yarar? tarifi ve faydaları
17:38 Sinir sistemi nedir? Sinir sistemi hastalıkları nelerdir
17:38 Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Lens kullanımı nasıldır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:19:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mağazada ünlü bir yıldız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]