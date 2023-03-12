MAĞAZADA YERE DÜŞEN ALTINLARI ALIP GİTTİLER

DİYARBAKIR'da bir mağazada düşürülen 2 cumhuriyet altınını bulan çocuklar yanındaki kadınlara verdi. Kadınlardan biri altınları cebine koyup mağazadan ayrıldı, bu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesindeki bir mağazada meydana geldi. Rehber Alpar, gittiği bir mağazada alışveriş yaparken cebindeki 2 cumhuriyet altınını düşürdü. Bu sırada yanlarındaki kadınlarla alışverişe gelen iki çocuk yerdeki altınları gördü. Çocuklar yerden aldıkları altınları kadına verdi. Kadın da bir süre altınlara baktıktan sonra yanındaki diğer kadına verdi. Diğer kadın da bir süre baktıktan sonra altınları cebine koydu. Kadınlar daha sonra alışveriş yaparak mağazadan ayrıldı. Rehber Alpar, altınları düşürdüğünü fark edince mağazaya dönerek görevlilerle güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerden kadınların altınları aldığını gören Alpar, polise giderek şikayetçi oldu. Polis altınları götüren kadınların bulunması için çalışma başlattı. (DHA)