MAĞAZADAKİ KADININ ÇANTASINDAKİ CÜZDANIN ÇALINMASI KAMERADA - Son Dakika
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MAĞAZADAKİ KADININ ÇANTASINDAKİ CÜZDANIN ÇALINMASI KAMERADA

18.05.2022 09:35

GAZİANTEP'te bir giyim mağazasına müşteri gibi giren yüzlerini maske ile gizleyen 3 kadın, bir müşterinin çantasından cüzdanını çaldı.

GAZİANTEP'te bir giyim mağazasına müşteri gibi giren yüzlerini maske ile gizleyen 3 kadın, bir müşterinin çantasından cüzdanını çaldı. Aldığı ürünlerin parasını vermek için kasaya geldiğinde durumu fark eden kadın müşterinin cüzdanının, 3 kadın tarafından çalınması ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis, içerisinde para ve banka kartları bulunan cüzdanı çalan 3 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, pazartesi günü Gaziler Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Kıyafet almak için mağazaya gelen İnci M., ürün seçtikten sonra ödeme yapmak için gittiği kasada fermuarı açık olan çantasındaki cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. İnci M., cüzdanının çalındığını anlayarak durumu mağaza görevlileri ve polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, mağazadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, yüzlerini maske ile gizleyen 3 kadından ikisinin ürünlere bakan İnci M.'nin etrafını kapattığı, birinin ise çantadaki cüzdanını çaldığını belirledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin içerisinde kimlik, para ve banka kartları bulunan cüzdanı çaldıktan sonra mağazadan ayrıldığını tespit eden polis, eşkali belirlenen 3 kadının yakalanması için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Mağaza sorumlusu Kemal Ayvaz, aynı kişilerin daha önce de mağazalarından bir müşterilerinin cep telefonunu çaldıklarını öne sürerek, "Mağazamıza gelen ve bir müşterimizin cüzdanını çalan 3 kadın daha önce de burada bir müşterimizin telefonunu çalmışlardı. Müşterimiz kasaya geldiğinde soyulduğunu anlıyor. Kayıtlara baktık ve polisleri çağırdık. Bu kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

MAĞAZADAKİ KADININ ÇANTASINDAKİ CÜZDANIN ÇALINMASI KAMERADA
MAĞAZADAKİ KADININ ÇANTASINDAKİ CÜZDANIN ÇALINMASI KAMERADA
MAĞAZADAKİ KADININ ÇANTASINDAKİ CÜZDANIN ÇALINMASI KAMERADA
MAĞAZADAKİ KADININ ÇANTASINDAKİ CÜZDANIN ÇALINMASI KAMERADA

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Kaynak: DHA

Pazartesi, Banka, Polis, Güncel, Son Dakika

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