Son Dakika Haberleri: Mağazadaki sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Mağazadaki sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Yalova'da ayakkabı mağazasında bulunan sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova'da ayakkabı mağazasında bulunan sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Süleymanbey Mahallesi'ndeki Yalova Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'ndeki mağazaya gelen iki müşteriden biri iş yeri sahibini oyalarken diğeri sadaka kutusunun üzerine hırkasını bıraktı.
Daha sonra ayakkabıyı inceleyen şüpheli, bir süre arkadaşını bekledi. İş yeri sahibinin arkasını dönmesini fırsat bilerek sadaka kutusunu alan şüpheli, mağazadan uzaklaştı. Arkadaşı da ayakkabıyı denedikten sonra iş yerinden ayrıldı.
Şüphelilerin mağaza sahibini oyalayıp sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İş yeri sahibi Emre Karahasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelilerin mağazadan ayrıldıktan sonra sadaka kutusunun çalındığını fark ettiğini söyledi.
Kutuda 200 lira olduğunu aktaran Karahasan, şüpheliler hakkında şikayetçi olmadıklarını kaydetti.
Mağazadaki sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:11 Kaynak: AA
Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansız hırsızlar mağazadaki sadaka kutusunu çaldılar Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin Ekrem İmamoğlu'ndan seçim öncesin son çağrı Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 16:02:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mağazadaki sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]