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Mağazadaki "yankesicilik" güvenlik kamerasında

33 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde mağazada alışveriş yapan kadının cüzdanının "yankesicilik" yöntemiyle çalınma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde mağazada alışveriş yapan kadının cüzdanının "yankesicilik" yöntemiyle çalınma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kale Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir mağazada 14 Ağustos'ta alışveriş yapan S.A, ödeme yapmak için kasaya gittiğinde sırt çantasının açık olduğunu fark etti.

Çantasının içindeki cüzdanda 165 liranın olmadığını gören S.A, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı incelemede, bir kadın şüphelinin S.A'yı takibe alıp merdivenlerden çıktığı sırada sırt çantasından cüzdanı aldığını belirledi.

Cüzdandaki paraları aldığı tespit edilen şüpheli, alışveriş yapıyormuş gibi davranarak cüzdanı tekrar çantanın içine bıraktı.

Bir süre mağazada dolaşan şüphelinin daha sonra iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Mağazadaki yankesicilik güvenlik kamerasında

İlkadım, Samsun, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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