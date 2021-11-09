Mağazadan 972 bin 625 lira değerinde kol saati çalan hırsız hummalı çalışma sonrası yakalandı - Son Dakika

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı İstinye'deki bir alışveriş merkezinin içindeki lüks saatler satan mağazada sorumlu olarak çalışan Pelin G., Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine gelerek dükkanına gelen bir kişinin değeri 972 bin 625 lira olan kol saatini çaldığını söyledi. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler alışveriş merkezi içerisinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alarak şahsın izini sürdü.

72 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEYEN EKİPLER ŞAHSIN KALDIĞI YERİ BULDU

Polis ekipleri şahsın taksiye binerek AVM'ye geldiğini tespit etti. Ekipler taksinin plakasını alarak geriye dönük çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şahsın olay günü saat 10.21 sıralarında taksiyle önce Vali Konağı Caddesi'ne geldiğini belirledi. Polis ekipleri o taksinin plakasını tespit ederek, şahsın araca Bakırköy Şenlikköy Mahallesinde bindiğini belirledi. 72 adet güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şahsın kaldığı yeri tespit etti.

KOL SAATİ İLE BİRLİKTE 388 BİN LİRALIK ZİNCİR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda değeri 972 bin 625 lira olan kol saati ve değeri 388 bin 970 lira olan bir buçuk metre uzunluğundaki zincir ele geçirildi. Yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı.

10 FARKLI SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahsın, farklı il ve ilçelerde, resmi belgede sahtecilik, sahte kimlik, hırsızlık gibi çok sayıda farklı suçlardan aranması olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anı ve yapılan ev araması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan 10 farklı suçtan aranması olduğu öğrenilen zanlının İstanbul, Mardin, Ankara, Eskişehir, Batman ve Alanya'da farklı isimlerle arandığı ortaya çıktı.