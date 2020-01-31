Mağazadan cep telefonu hırsızlığına tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mağazadan cep telefonu hırsızlığına tutuklama - Son Dakika

Mağazadan cep telefonu hırsızlığına tutuklama

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, mağazadan cep telefonu çaldığı güvenlik kamerasından belirlenip, gözaltına alınan R.I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mağazadan cep telefonu hırsızlığına tutuklama, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, mağazadan cep telefonu çaldığı güvenlik kamerasından belirlenip, gözaltına alınan R.I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Ocak akşamı, Şehitler Mahallesi'ndeki mağazada meydana geldi. Mağaza çalışanlarının cep telefonu çalındığı ihbarıyla gelen Salihli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, cep telefonunu R.I.'nın çaldığı tespit edildi. Polis, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nden de R.I.'nın, mağazadan ayrılırken kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Plakadan adresine ulaşılan R.I., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çaldığı telefon da üzerinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Şehitler Mahallesi, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konserinde küfür eden İrem Derici, Bülent Ersoy'un destek telefonuyla duygusal anlar yaşadı
Ümraniye'deki üvey anne dehşeti; ifadesi ortaya çıktı İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı Ölümcül koronavirüs hızla yayılıyor! İsveç'e de sıçradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:14:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mağazadan cep telefonu hırsızlığına tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]