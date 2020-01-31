Mağazadan cep telefonu hırsızlığına tutuklama - Son Dakika

Olay, 29 Ocak akşamı, Şehitler Mahallesi 'ndeki mağazada meydana geldi. Mağaza çalışanlarının cep telefonu çalındığı ihbarıyla gelen Salihli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, cep telefonunu R.I.'nın çaldığı tespit edildi. Polis , Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nden de R.I.'nın, mağazadan ayrılırken kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Plakadan adresine ulaşılan R.I., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çaldığı telefon da üzerinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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