Mağazadan elbise çalan kadın suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Mağazadan elbise çalan kadın suçüstü yakalandı

16.07.2022 19:23
Mağazadan elbise çalan kadın suçüstü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir giyim mağazasından elbise çalan kadın suçüstü yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir giyim mağazasından elbise çalan kadın suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir giyim mağazasında çalışanlar elbiselerde bulunan alarmların yere atılmış olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasını izleyen işyeri yetkilileri, kadının daha önceden 3 kez işyerine gelerek elbiselerin üzerinde bulunan alarmları söktükten sonra poşete koyduğu, malzemelerle birlikte işyerinden ayrıldığını tespit etti. Kameralarda tespit edilen E.A. (53) bugün yine aynı işyerine geldi. İşyerinde çalışanlar, kadının daha önceden gelen aynı kişi olduğunu fark etti. E.A., işyeri çalışanları tarafından mağazanın içerisinde takibe alındı. Takibe alınan kadın giyim kıyafetlerinin alarmlarını sökerken çalışanlar tarafından yakalanarak polise haber verildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mağazadan çalınan giysilerle birlikte E.A.'yı gözaltına aldı. İşyeri sahibinin şikayetçi olmaması üzere suçunu kabul eden kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mağazadan elbise çalan kadın suçüstü yakalandı - Son Dakika

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