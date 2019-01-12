Son Dakika Haberleri: Mağazadan Giysi Çaldı, Çıkışta Yakalandı

Mağazadan Giysi Çaldı, Çıkışta Yakalandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de A.A., bir giyim mağazasından çaldığı ürünlerle dışarı çıktığı sırada polis tarafından yakalandı.

Mağazadan Giysi Çaldı, Çıkışta Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de A.A., bir giyim mağazasından çaldığı ürünlerle dışarı çıktığı sırada polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir giyim mağazasından giysi çalan A.A.'yı, iş yeri çıkışında yakaladı. A.A.'nın mağazaya yakınına park ettiği otomobilinde yapılan aramada ise başka mağazalara ait 12 bin lira değerinde çalıntı ürün bulundu. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:43 Kaynak: DHA

Polis, Eskişehir, Güncel
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