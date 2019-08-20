Mağazadan gözlük çalan 2 şahıs gözaltında
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Samsun'da bir alışveriş merkezindeki mağazadan güneş gözlüğü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:09 Kaynak: İHA
'da bir alışveriş merkezindeki mağazadan güneş gözlüğü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazadan güneş gözlüğü çalıp çantaya koyarak olay yerinden ayrıldığı iddia edilen İ.S. (53) ile M.G. (38) adlı kadın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi. Durum polise haber verildi. Polis
tarafından gözaltına alınan İ.S. ve M.G. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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