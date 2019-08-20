Son Dakika Haberleri: Mağazadan gözlük çalan 2 şahıs gözaltında
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Mağazadan gözlük çalan 2 şahıs gözaltında

48 dakika önce

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki mağazadan güneş gözlüğü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Mağazadan gözlük çalan 2 şahıs gözaltında, System.String[]
Samsun'da bir alışveriş merkezindeki mağazadan güneş gözlüğü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazadan güneş gözlüğü çalıp çantaya koyarak olay yerinden ayrıldığı iddia edilen İ.S. (53) ile M.G. (38) adlı kadın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi. Durum polise haber verildi. Polis tarafından gözaltına alınan İ.S. ve M.G. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:09 Kaynak: İHA
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