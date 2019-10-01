Mağazadan hırsızlık yapan zanlı tutulandı

Nevşehir'deki bir giyim mağazasındaki hırsızlık olayının faili polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Camicedit Mahallesi'nde faaliyet gösteren mağazadan değeri yaklaşık 800 lira olan 2 valiz, 4 tişört ve bir kabanın çalındığı yönündeki ihbarı değerlendiren polis, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık-Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, söz konusu malzemeleri çalan şahsın daha önce aynı suçtan sabıkası bulunan U.U. (19) olduğunu tespit ederek, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.