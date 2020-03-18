Mağazalar, kepenkleri indiriyor!
24 dakika önce
Günlük hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle bazı markalar mağazalarını kapatma kararı aldı.
Günlük hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle bazı markalar mağazalarını kapatma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:47
Son Dakika Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Rıza Çalımbay: Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak