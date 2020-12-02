Mağazalar, restoran, bar ve kafeler yeniden açıldı - Son Dakika

İngiltere'de yaklaşan Noel sebebiyle ulusal karantinanın sona ermesinin ardından Londra'da mağazalar, restoran, bar ve kafeler yeniden açıldı. Aynı zamanda İngiliz Parlamentosu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hükümetin aldığı 3 aşamalı önlem kararını onayladı. Buna göre, ilk aşamada restoran ve barlar ancak 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak. 2. aşamada, kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek. 3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.