Mağazalarda hijyen önlemleri devam ediyor - Son Dakika

Mağazalarda hijyen önlemleri devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart tarihinde mağazalarında hizmete ara veren Altınyıldız Classics, yüksek hijyen kurallarıyla mağazalarını açmaya başladığını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart tarihinde mağazalarında hizmete ara veren Altınyıldız Classics, yüksek hijyen kurallarıyla mağazalarını açmaya başladığını duyurdu. Normalleşme süreci kapsamında mağazalarını kontrollü ve kademeli olarak açmaya başladığını açıklayan Altınyıldız Classics, oluşturduğu plan çerçevesinde önlemlerini alarak standart hijyen önlemlerine yeni teknolojileri de dahil ettiğini duyurdu. Altınyıldız Classics mağazalarında hijyen önlemleri kapsamında; giriş ve çıkışlarda dezenfektan kullanımı, düzenli ve sık aralıklarla mağaza dezenfeksiyonu, girişlerde eldiven dağıtımı, sosyal mesafeli satış, denenen ürünlerde yüksek sıcaklıkta buharlı ütüleme, ürün hijyen alanlarında 24 saat ürün sterilizasyonu, kabin dezenfeksiyonu ve güvenli ödeme seçenekleri bulunduğu belirtildi. Normalleşme kapsamında açılan Altınyıldız Classics mağazaları arasında; İstanbul Viaport AVM, İstanbul Eminönü Legacy Ottoman Hotel, İstanbul Laleli Toptan, İstanbul Viaport Marina, Ankara Gimart Outlet, Ankara Gölbaşı Park AVM, İzmir Çiğli A.O.S.B., Balıkesir Edremit Novada AVM, Muğla Fethiye Cadde, Şanlıurfa Novada Park, Tekirdağ Çerkezköy OSB yer alıyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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