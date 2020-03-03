Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı (2)

7 saat önce

6 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki mağazalardan 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı (2), System.String[]

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki mağazalardan 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Azerbaycan, Başiskele, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aşeren anne adayları için getirilen ilk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL
İBB, müze giriş ücretlerine %50'ye varan oranlarda zam yaptı Davası devam eden kuyumcu, kendini iple ağaca astı 2020 kira zam oranı belli oldu

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 03:31:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]