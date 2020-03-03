Son Dakika › Güncel › Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika
Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı (2)
7 saat önce
6 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki mağazalardan 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:29 Kaynak: DHA
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki mağazalardan 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika Aşeren anne adayları için getirilen ilk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL İBB, müze giriş ücretlerine %50'ye varan oranlarda zam yaptı Davası devam eden kuyumcu, kendini iple ağaca astı 2020 kira zam oranı belli oldu