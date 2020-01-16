Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar yakalandı - Son Dakika
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Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

7 saat önce

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.

Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar yakalandı, System.String[]

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki 1 kozmetik ile 2 giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen N.K. (42) ve N.D. (30) adlı kadınlar güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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