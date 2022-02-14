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Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Mastürbasyon yaptı - Son Dakika

Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Mastürbasyon yaptı

14.02.2022 18:18
Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Mastürbasyon yaptı

Mecidiyeköy'de bir mağaza çalışanı, tacize uğradığını iddia etti. Kadının twitter hesabından paylaştığı video ve yazıya göre; çalıştığı çocuk reyonunda bir adamın hareketlerinden şüphelenen genç kadın, güvenlik kameralarını izledikten sonra şüphelendiği şahsın mastürbasyon yaptığını anladı. 15-20 dakika boyunca izlendiğini söyleyen genç kadın, polise şikayette bulundu ve sosyal medya hesabından olayın kapatılmaması için yardım istedi.

Mecidiyeköy meydanında bir mağaza çalışan genç kadın, çalıştığı çocuk reyonu katında tacize uğradığını iddia etti. Genç kadın, twitter hesabından olay anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Videoda, kıyafetlere bakıyormuş gibi davranan tacizcinin pantolon fermuarını açarak cinsel organını dışarıya çıkardığı ve mastürbasyon yaptığı görülüyor.

Tacize uğrayan mağaza çalışanı, olay anındaki kamera kayıtlarını paylaşırken twitter hesabından şunları yazdı:

"MASTÜRBASYON YAPTIĞINI ANLADIM"

"Pazar günü Mecidiyeköy Meydandaki bir mağazada mesaim sırasında, saat 18.20 civarı, mağazaya girmiş erkek bir şahsın garip hareketler sergilediğini fark ettim. Bir süre dikkat ettiğimde, CİNSEL ORGANINI ÇIKARDIĞINI VE REYONLAR ARASI BENİ TAKİP EDİP MASTÜRBASYON YAPTIĞINI ANLADIM."

"FARK ETTİĞİMİ ANLAYAN ŞAHIS MAĞAZADAN HEMEN ÇIKTI"

"Ben arkamı döndüğümde kıyafetlere bakıyormuş gibi davranıyordu. Mağaza olduğu ve çocuk reyonu olduğu için ne alaka heralde ben yanlış anlıyorum, diye düşündüm. Aynı reyonda çalıştığım iş arkadaşıma mesaj attım. Arkadaşım mesajı görmeyince yanına gidip telefonuna bak dedim. Bu sırada fark ettiğimi anlayan şahıs mağazadan hemen çıktı. Güvenlik kaydına baktığımızda olaydan emin olduk. Şahsın beni yaklaşık 15-20 dakika boyunca takip ederek, ben kıyafet katlarken, mağaza içinde cinsel organını çıkarıp mastürbasyon yaptığı kayıtlarda açıkça görülüyor."

"BU OLAYIN ÜSTÜNÜN KAPANMASINI KESİNLİKLE İSTEMİYORUM"

"Polise şikayetçi oldum fakat yüzünde maske olduğu için pek sonuç alamayacağımı söylediler. "Çalışırken üzerinde etek mi vardı?" "Adam sana temas etmemiş bundan bir şey olmaz." gibi lafları, umursamaz tavırları ve alaycı gülüşleri bana umudumu iyice kaybettirdi. Üst katta ÇOCUK REYONUNDA çalışıyorum. Muhtemelen bu kata çıkmasının sebebi, bir çocuğa bu eylemi yapacak olması veya bir çocuğa cinsel organını gösterecek olması. Bu olayın üstünün kapanmasını kesinlikle istemiyorum. "

"İLLA TECAVÜZE UĞRAMAM VEYA ÖLDÜRÜLMEM Mİ GEREKİYOR?"

"23 yaşında bir üniversite öğrencisiyim ve harçlığımı çıkarmak için haftanın 2 günü çalıştığım mağazanın çocuk reyonunda bir adam beni izleyerek ulu orta mastürbasyon yapıyor ve bu olay umursanmıyor. İlla tecavüze uğramam veya öldürülmem mi gerekiyor? Bu şahsın ilk olayı olduğunu düşünmüyorum ve yakalanmazsa başka kadınların da başına geleceğinden endişe ediyorum. Polislerin "Zaten maske var, seninle temas etmemiş" vs. tavırlarından dolayı sizden durumun yayılması için yardım istiyorum. Şahsın net görüntüsü bu şekilde."

Genç kadın, şüphelinin fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Mastürbasyon yaptı
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Taciz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Mastürbasyon yaptı - Son Dakika


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