Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İşyeri önünde bulunan stanttaki kıyafetleri gözüne kestiren bir kadın, önce ürünleri teker teker kontrol etti. Bir yandan da etrafı kolaçan eden hırsız kadın, beğendiği 2 ürünü çalıp çantasına koyarak hızla oradan uzaklaştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mağazanın önündeki stanttan beğendiği kıyafetleri böyle çaldı - Son Dakika

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