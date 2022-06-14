Mağazanın önündeki stanttan beğendiği kıyafetleri böyle çaldı - Son Dakika
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Mağazanın önündeki stanttan beğendiği kıyafetleri böyle çaldı

14.06.2022 12:16

Mağazanın önündeki stanttan beğendiği kıyafetleri böyle çaldıİSTANBUL Arnavutköy'de mağazanın önündeki kıyafetleri gözüne kestiren bir kadın, beğendiği 2 ürünü çalarak kayıplara karıştı.

Mağazanın önündeki stanttan beğendiği kıyafetleri böyle çaldı

İSTANBUL Arnavutköy'de mağazanın önündeki kıyafetleri gözüne kestiren bir kadın, beğendiği 2 ürünü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İşyeri önünde bulunan stanttaki kıyafetleri gözüne kestiren bir kadın, önce ürünleri teker teker kontrol etti. Bir yandan da etrafı kolaçan eden hırsız kadın, beğendiği 2 ürünü çalıp çantasına koyarak hızla oradan uzaklaştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mağazanın önündeki stanttan beğendiği kıyafetleri böyle çaldı
Mağazanın önündeki stanttan beğendiği kıyafetleri böyle çaldı
Mağazanın önündeki stanttan beğendiği kıyafetleri böyle çaldı
Mağazanın önündeki stanttan beğendiği kıyafetleri böyle çaldı

YORUMLAR
500
Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mağazanın önündeki stanttan beğendiği kıyafetleri böyle çaldı - Son Dakika

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