Mağazayı kurşun yağmuruna tutan magandadan pes dedirten savunma: Alkollüydüm, rastgele ateş açtım

15 Aralık'ta Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen motosikletli 2 şüpheli, gece yarısı bulvardaki ünlü bir saat markasının mağazasına otomatik tabancayla ateş açtı. Kurşunlar mağazanın kepenk ve tentesine isabet etti.

MAĞAZAYA 28 KOVAN İSABET ETMİŞ

Silah seslerini duyan mahalle bekçileri olay yerine gitti. Şüpheliler ise saldırının ardından kaçarak izlerini kaybettirdi. Bekçilerin anonsuyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinin gelmesiyle yapılan incelemede mağazaya 28 merminin isabet ettiği, çevrede de çok sayıda boş kovan olduğu belirlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, tabancayı ateşleyenin Sercan Ç. (24), motosikleti kullananın ise Fırat S. (22) olduğunu tespit etti. Polis, 2 şüpheliyle birlikte saldırıyla bağlantısı bulunduğu öne sürülen Ferit D. (29), Cumali T. (29) ile Ferhat A.'yı (28) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

"RASTGALE ATEŞ AÇTIM"

Emniyete götürülen şüphelilerden Sercan Ç., ifadesinde, "Alkollüydüm, rastgele ateş açtım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sercan Ç., Fırat S. ile Ferit D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.