Mağazayı kurşun yağmuruna tutan magandadan pes dedirten savunma: Alkollüydüm, rastgele ateş açtım - Son Dakika
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Mağazayı kurşun yağmuruna tutan magandadan pes dedirten savunma: Alkollüydüm, rastgele ateş açtım

26.01.2023 11:15

Adana'da bir saat mağazasını kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Silahı kullandığı söylenen şüpheli verdiği ifadede "Alkollüydüm rastgele ateş açtım" diyerek kendini savundu.

15 Aralık'ta Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen motosikletli 2 şüpheli, gece yarısı bulvardaki ünlü bir saat markasının mağazasına otomatik tabancayla ateş açtı. Kurşunlar mağazanın kepenk ve tentesine isabet etti.

Mağazaya 28 kurşun sıktı, 'Alkollüydüm, rastgele ateş açtım' dedi

MAĞAZAYA 28 KOVAN İSABET ETMİŞ

Silah seslerini duyan mahalle bekçileri olay yerine gitti. Şüpheliler ise saldırının ardından kaçarak izlerini kaybettirdi. Bekçilerin anonsuyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinin gelmesiyle yapılan incelemede mağazaya 28 merminin isabet ettiği, çevrede de çok sayıda boş kovan olduğu belirlendi.

Mağazaya 28 kurşun sıktı, 'Alkollüydüm, rastgele ateş açtım' dedi

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, tabancayı ateşleyenin Sercan Ç. (24), motosikleti kullananın ise Fırat S. (22) olduğunu tespit etti. Polis, 2 şüpheliyle birlikte saldırıyla bağlantısı bulunduğu öne sürülen Ferit D. (29), Cumali T. (29) ile Ferhat A.'yı (28) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Mağazaya 28 kurşun sıktı, 'Alkollüydüm, rastgele ateş açtım' dedi

"RASTGALE ATEŞ AÇTIM"

Emniyete götürülen şüphelilerden Sercan Ç., ifadesinde, "Alkollüydüm, rastgele ateş açtım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sercan Ç., Fırat S. ile Ferit D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mağazaya 28 kurşun sıktı, 'Alkollüydüm, rastgele ateş açtım' dedi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Mağazayı kurşun yağmuruna tutan magandadan pes dedirten savunma: Alkollüydüm, rastgele ateş açtım - Son Dakika

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