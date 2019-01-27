Son Dakika Haberleri: Mağazaya Giren Motorlu Kurye Yaralandı

Mağazaya Giren Motorlu Kurye Yaralandı

1 saat önce

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, motosikletiyle mağazaya giren kurye yaralandı.

Mağazaya Giren Motorlu Kurye Yaralandı, System.String[]
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, motosikletiyle mağazaya giren kurye yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kurye Ahmet T. (19) idaresindeki 20 AFS 45 plakalı motosiklet, Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta kontrolden çıkarak Erhan Geçgel'e ait giyim mağazasına girdi.

Kazada yaralanan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.


Öte yandan motosikletin mağazaya girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde motosikletin, mağazaya çarparak içeri girmesi ve sürücüye çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.

Kazayı gören Serdar Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek iş yerine girmiş. Büyük bir gürültü oluştu. Sürücünün çok şükür bir şeyi yok, ufak tefek sıyrıkları var." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Saraylar, Devlet Hastanesi, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa
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