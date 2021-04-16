Magazin camiasının popüler isimleri belirlendi - Son Dakika

Magazin camiasının popüler isimleri belirlendi

16.04.2021 15:31
Magazin camiasının popüler isimleri belirlendi, System.String[]

Medya Takip Merkezi (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Mart ayı magazin raporunu açıkladı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Mart ayı magazin raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında son bir ayda gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi.

MTM, Mart ayında ünlülerin yaşadığı olayları ve konuşulan başlıkları ele aldı ve 'Mart Ayının En Çok Konuşulan Ünlü İsimleri' listesini açıkladı. Ay boyunca birbirinden önemli gelişmeler yaşanırken, Türkiye, usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşadı.

1920'li yıllardan bu yana, Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'a devredilen, Geleneksel Tiyatro'nun önemli bir simgesi olan kavuğun 5. Emanetçisi Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. 2016'da Ferhan Şensoy tarafından emanet aldığı kavuğu kısa bir süre önce Şevket Çoruh'a teslim eden oyuncuya, 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Rahatsızlığına rağmen yaptığı açıklamalarda, yaşamdan hiçbir şekilde kopmamak ve sıkı sıkıya sarılmak gerektiğini belirten sanatçı, geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğarken, oyuncu kızı Pelin Öztekin "Hem oyun arkadaşım, hem ustam, hem çoğu derdimi paylaştığım biriydi" şeklinde anlattığı babasını kaybetmenin acısını yaşadı. Geniş Aile dizisinin Kuddusi'si, Çalgı Çengi filminin Bünyamin'i, Seksenler dizisinin Fehmi'si usta oyuncu Rasim Öztekin ay boyunca toplam 70 bin 754 haberde anıldı.

DEMET AKALIN SOSYAL MEDYA İLE GÜNDEME GELDİ

Çıkardığı albümler ve marka tutkusu ile gündemden düşmeyen Demet Akalın'ın sosyal medyada yaptığı açıklama Mart ayına bomba gibi düştü. Kızı Hira'nın bir sosyal medya fenomeninin canlı yayınında 7 bin TL göndermesinin ardından, anne ve babaları sosyal medya üzerinde yayınladığı video ile uyardı. Kredi kartındaki ödemeleri görünce büyük şaşkınlık yaşayan Akalın, "Bu nasıl bir sahtekarlık ya" diyerek isyan etti. Yasal hakkını kullanacağını belirten Akalın, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyadaki her paylaşımı ile gündemde yer alan Demet Akalın, Mart ayı boyunca toplam 3 bin 610 habere adını yazdırarak, hazırlanan listesinin dördüncü sırasında yerini aldı.

HANDE ERÇEL AŞK HAYATI İLE GÜNDEMDEYDİ

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Hande Erçel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmedi. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun süreli beraberliğini bitirdikten sonra, adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu, yeni bir aşk iddiası ile gündemdeydi. Hande Erçel'in Murat Akdoğan isimli genç bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladığı iddiaları Mart ayı magazin gündemine damga vurdu. Genç oyuncunun, genç işadamı Murat Akdoğan'ı sosyal medyada takip ediyor olması da iddiaları daha da alevlendirdi. Hande Erçel bu iddiaların karşısında bir süre sessizliğini korusa da, yaptığı "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değiller, bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" açıklaması ile iddialara son noktayı koydu. Ay boyunca medyada 2 bin 809 habere adını yazdıran güzel oyuncu, hazırlanan listede sekizinci sırada yer aldı.

MART AYINDA YAŞANAN DİĞER GELİŞMELER

Sunucu ve gazeteci Müge Anlı, çözdüğü vakalarla gündeme gelerek Mart ayında 4 bin 568 habere adını yazdırdı.

Son dönemde çıkardığı yeni şarkının yanı sıra dijital platformda yayınlanan dizideki rolüyle de gündeme Gelen Aleyna Tilki'nin, Demet Akalın'ın yaptığı "Dünya starı olacağım dedi, çocuk dizisinde oynuyor" açıklamasından sonra yaşadığı polemik Mart ayına damga vurdu. Tilki ay boyunca toplam 2 bin 650 habere konu oldu.

Beşiktaş Levent'teki 3 katlı villasının bodrum katında, jeneratör odasındaki elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıkmasıyla gündeme gelen Cem Yılmaz ise Mart ayında 2 bin 457 haberde yer aldı.

Masumiyet dizisinde Hale karakterini canlandıran Hülya Avşar, 31 Martta yayınlanan bölümde yüzüne uygulanan filtre ile de gündeme gelerek toplam 2 bin 283 haberde yer aldı.

(İHA)

Magazin camiasının popüler isimleri belirlendi

Magazin Gazetecileri Derneği, Medya Takip Merkezi, oyunlar, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Magazin camiasının popüler isimleri belirlendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

Son Dakika Haberleri
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:43 Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
16:35
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti         
16:22
Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü         
16:09
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı         
15:40
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı         
15:28
Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı         
14:54
Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor         
12:56
Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı         
12:46
Genç kadın, araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi! Şaşkına dönen hırsız yakalandı Genç kadın, araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi! Şaşkına dönen hırsız yakalandı         
12:17
Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı         
12:00
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 16:43:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Magazin camiasının popüler isimleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei