Magazin camiasının popüler isimleri belirlendi

Medya Takip Merkezi (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Mart ayı magazin raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında son bir ayda gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi.

MTM, Mart ayında ünlülerin yaşadığı olayları ve konuşulan başlıkları ele aldı ve 'Mart Ayının En Çok Konuşulan Ünlü İsimleri' listesini açıkladı. Ay boyunca birbirinden önemli gelişmeler yaşanırken, Türkiye, usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşadı.

1920'li yıllardan bu yana, Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'a devredilen, Geleneksel Tiyatro'nun önemli bir simgesi olan kavuğun 5. Emanetçisi Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. 2016'da Ferhan Şensoy tarafından emanet aldığı kavuğu kısa bir süre önce Şevket Çoruh'a teslim eden oyuncuya, 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Rahatsızlığına rağmen yaptığı açıklamalarda, yaşamdan hiçbir şekilde kopmamak ve sıkı sıkıya sarılmak gerektiğini belirten sanatçı, geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğarken, oyuncu kızı Pelin Öztekin "Hem oyun arkadaşım, hem ustam, hem çoğu derdimi paylaştığım biriydi" şeklinde anlattığı babasını kaybetmenin acısını yaşadı. Geniş Aile dizisinin Kuddusi'si, Çalgı Çengi filminin Bünyamin'i, Seksenler dizisinin Fehmi'si usta oyuncu Rasim Öztekin ay boyunca toplam 70 bin 754 haberde anıldı.

DEMET AKALIN SOSYAL MEDYA İLE GÜNDEME GELDİ

Çıkardığı albümler ve marka tutkusu ile gündemden düşmeyen Demet Akalın'ın sosyal medyada yaptığı açıklama Mart ayına bomba gibi düştü. Kızı Hira'nın bir sosyal medya fenomeninin canlı yayınında 7 bin TL göndermesinin ardından, anne ve babaları sosyal medya üzerinde yayınladığı video ile uyardı. Kredi kartındaki ödemeleri görünce büyük şaşkınlık yaşayan Akalın, "Bu nasıl bir sahtekarlık ya" diyerek isyan etti. Yasal hakkını kullanacağını belirten Akalın, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyadaki her paylaşımı ile gündemde yer alan Demet Akalın, Mart ayı boyunca toplam 3 bin 610 habere adını yazdırarak, hazırlanan listesinin dördüncü sırasında yerini aldı.

HANDE ERÇEL AŞK HAYATI İLE GÜNDEMDEYDİ

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Hande Erçel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmedi. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun süreli beraberliğini bitirdikten sonra, adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu, yeni bir aşk iddiası ile gündemdeydi. Hande Erçel'in Murat Akdoğan isimli genç bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladığı iddiaları Mart ayı magazin gündemine damga vurdu. Genç oyuncunun, genç işadamı Murat Akdoğan'ı sosyal medyada takip ediyor olması da iddiaları daha da alevlendirdi. Hande Erçel bu iddiaların karşısında bir süre sessizliğini korusa da, yaptığı "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değiller, bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" açıklaması ile iddialara son noktayı koydu. Ay boyunca medyada 2 bin 809 habere adını yazdıran güzel oyuncu, hazırlanan listede sekizinci sırada yer aldı.

MART AYINDA YAŞANAN DİĞER GELİŞMELER

Sunucu ve gazeteci Müge Anlı, çözdüğü vakalarla gündeme gelerek Mart ayında 4 bin 568 habere adını yazdırdı.

Son dönemde çıkardığı yeni şarkının yanı sıra dijital platformda yayınlanan dizideki rolüyle de gündeme Gelen Aleyna Tilki'nin, Demet Akalın'ın yaptığı "Dünya starı olacağım dedi, çocuk dizisinde oynuyor" açıklamasından sonra yaşadığı polemik Mart ayına damga vurdu. Tilki ay boyunca toplam 2 bin 650 habere konu oldu.

Beşiktaş Levent'teki 3 katlı villasının bodrum katında, jeneratör odasındaki elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıkmasıyla gündeme gelen Cem Yılmaz ise Mart ayında 2 bin 457 haberde yer aldı.

Masumiyet dizisinde Hale karakterini canlandıran Hülya Avşar, 31 Martta yayınlanan bölümde yüzüne uygulanan filtre ile de gündeme gelerek toplam 2 bin 283 haberde yer aldı.

(İHA)