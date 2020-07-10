Magazin D Haftasonu, Aslı Turanlı'nın sunumuyla başlıyor...
Ekranların en çok izlenen magazin programı Magazin D, özel röportajları, son dakika haberleri ve magazin dünyasında yaşananları izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.
Ekranların en çok izlenen magazin programı Magazin D, özel röportajları, son dakika haberleri ve magazin dünyasında yaşananları izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Magazin D her Cumartesi ve Pazar günü saat 09.45'te Kanal D'de!
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10.07.2020 21:43:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Magazin D Haftasonu, Aslı Turanlı'nın sunumuyla başlıyor... - Son Dakika