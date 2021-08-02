"Magazin D Yaz" Tara de Vries'in sunumu ile ekrana geliyor...

Yazın tüm heyecanı Magazin D Yaz'da yaşanıyor. Tara de Vries'in sunumuyla "Magazin D Yaz", hafta içi her gün canlı yayınla ekrana geliyor.

Programda, özel röportajlar, davetler, Bodrum ve Çeşme'den canlı bağlantılar, konserler ve gündem değiştirecek en yeni magazin haberleri yer alıyor.

Ünlüler dünyasında olup bitenler, tatil beldelerinden en sıcak ve özel görüntüler 'Magazin D Yaz' ile hafta içi her gün saat 13.00'de canlı yayınla Kanal D'de...