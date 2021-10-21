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Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu - Son Dakika

Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu

21.10.2021 09:42
Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu

Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu Dr. Bijan Mortazavi konser gelirini İstanbul'da bulunan covidli hastalara bağışlayacak Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İstanbul Senfoni Orkestrası ile birlikte İstanbul'da sahne alacak.

Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu

Dr. Bijan Mortazavi konser gelirini İstanbul'da bulunan covidli hastalara bağışlayacak

İSTANBUL - Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İstanbul Senfoni Orkestrası ile birlikte İstanbul'da sahne alacak. İstanbul için özel bir repertuvar hazırlayan Mortazavi, bestelediği dört yeni eseri ilk kez burada dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İstanbul Senfoni Orkestrası ile birlikte İstanbul'da sahne alacak. İstanbul için özel bir repertuvar hazırlayan Mortazavi, bestelediği dört yeni eseri ilk kez burada dinleyicilerin beğenisine sunacak. Yüz kişilik senfoni orkestrasıyla birlikte düzenlenecek olan konser 4 Kasım'da Beşiktaş'ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ve online olarak tüm dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Bu dört parça sadece İstanbul'da değil dünya çapında olarak yayınlanacak"

İstanbul'da vereceği konser hakkında İHA'ya konuşan Dr. Bijan Mortazavi, "Bu yeni işimiz dört parçadan oluşuyor ve ilk defa İstanbul'da yapılacak. İstanbul Senfoni Orkestrası ile beraber canlı yayın olarak yayınlanacak. Bu dört parça sadece İstanbul'da değil dünya çapında olarak yayınlanacak" dedi.

Kendisinin de covide yakalandığını ve bu yüzden de covidli hastalara yardım ettiğini belirten Mortazavi," Evet ben de covide yakalandım. Ama şükür ki iyileştim. ve İstanbul'u neden tercih ettim bu performansı sergilemek için, en önemli özelliği şu ki kültürel olarak aslen doğduğum yer İran'a çok benzerliğimiz var. İkincisi de iş veya gezme amaçlı geldiğimde inanılmaz güzel tepkiler aldım. Bir önemli daha mevzu var ki burada inanılmaz başarılı sanatçılar var ki çoğu da benim çok yakın arkadaşlarım. Ben de onlarla irtibattayım. Ben yaklaşık dört bin kadar konser programı yaptım ve hepsini de seyircili yaptım. Bu sefer İstanbul'u seçtim ve konseri seyircisiz olarak canlı yapacağım ki konsere gelemeyenler canlı olarak bu performansı seyredebilsin diye. Özellikle pandemi süreci başladıktan sonra ve ben herhangi bir iş yaptıktan sonra gelirimin yüksek bir bütçesini covidlilere ayırdım. Özellikle Kaliforniya'da bir hastaneye yardım ettim ve hala da yardım ediyorum ve böyle bir niyetim var. Özellikle bir ekibim var ve böyle yardım işlerini takip ediyorlar, nerede, neye ihtiyaç olduğunu buluyorlar. Ona göre değerlendiriyoruz. Bu program seyirciye kapalı gerçekleşeceği için herhangi bir bütçemiz fiyatımız yok. O yüzden şu an bir fiyat veya bütçe de veremiyoruz bu programla ilgili. Özellikle dört parça olduğu için seyirciye kapalı yapıyoruz. Çünkü normal konserlerde yirmi beş parçadan fazla eser çalıyoruz. ve bu sadece dört özel parça olduğu için satış yapmıyoruz sadece yardımımız olur" diye konuştu.

"İleride de İstanbul Türkçesi ile kesinlikle bir parça yaparım"

Konserde sergileyeceği dört özel parçayı anlatan Mortazavi," Dört parçanın iki parçası ki hepsini ben hazırladım ve her biri 9 dakika oluyor. Diğer ikisi de çok eski nostaljik parçalar. Bu özel iki parçanın bir tanesi Azeri ve bir tanesi de İran'ın çok eski parçaları. Onları senfoni orkestrası için önceden ayarladık. Reşid Behbudov bu parçayı yaklaşık 70 küsur yıl önce sadece tek bir piyano ile çalmıştı. Bunu da orkestra için uyguladık. Diğer parçada tamamen İran'ın kültürü, insanlarını anlatıyor. ve her zaman bu parça tek bir enstrüman ile çalındı. O da çok eski bir parçadır. İleride de İstanbul Türkçesi ile kesinlikle bir parça yaparım" dedi.

Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu
Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu
Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu
Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu
Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu
Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu
Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu
Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu

İhlas Haber Ajansı, Koronavirüs, İstanbul, Konser, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi İHA'ya konuştu - Son Dakika


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