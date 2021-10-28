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Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı - Son Dakika

Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı

28.10.2021 10:32

Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı Giyim tarzıyla da dikkat çeken Eftalya Fettahoğlu yeni şarkısı müzik severlerden tam not aldı Seslendirdiği şarkıların yanı sıra giyim tarzı ile dikkat çeken sanatçı Eftalya Fettahoğlu'nün ilk tekli albümü 'Bir Anlamın Yok' piyasaya çıktı.

Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı

Giyim tarzıyla da dikkat çeken Eftalya Fettahoğlu yeni şarkısı müzik severlerden tam not aldı

İSTANBUL - Seslendirdiği şarkıların yanı sıra giyim tarzı ile dikkat çeken sanatçı Eftalya Fettahoğlu'nün ilk tekli albümü 'Bir Anlamın Yok' piyasaya çıktı. Kısa süre önce çıkan 'Bir Anlamın Yok' şarkısının sevenleri tarafından oldukça beğenildiğini belirten Eftalya Fettahoğlu, şarkısının hikayesini anlattı.

Giyim tarzı ve seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerden tam not alan Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi "Bir Anlamın Yok" çıktı. Tüm dijital platformlardan dinlenebilen ve sosyal medyada da izlenebilen şarkı dinleyicilerden tam not aldı.

Prodüksiyonun pek çok ayağında sanatçının kendi imzasının bulunduğu çalışmada, projenin prodüktörlüğünün yanı sıra söz, müzik, düzenleme, klibin sanat yönetmenliği, kurgusu, stylingi ve aranjenin de bir bölümünde sanatçının kendi imzası yer alıyor.

"Şarkı da aşkı denizle sembolize ediyoruz'

Yeni şarkısıyla dinleyicilerden olumlu tepkiler alan ve giyim tarzıyla da dikkat çeken Eftalya Fettahoğlu, "Giyim tarzım farklı bulunuyor. Hem Türkiye'nin etnik motiflerinden hem de Hindistan'ın, Çin'in ve farklı ülkelerin etnik kültürlerinden besleniyorum. Son çalışmamızda da çok farklı bir kostüm tercihine gittik. Bir deniz kadın kostümü yaptım. Şarkıda aşkı denizle sembolize ettiğimiz için deniz kostümü giymeyi ve mekanı deniz olmasını tema bakımından daha bütünsel bulduk. O yüzden kostüm fantastik olduğu kadar da yadırganmaya müsait bir belirimde oldu. Kostüme istiridyeler, deniz kabukları, balık, mercan, midye kabuğu gibi denizden çıkabilecek estetik diyebileceğimiz bütün nesnelerin hepsini o kostümde barındırmaya çalıştım. O yüzden farklı oldu. Benim çok içime sindi. Yapabileceğim en iyi kadın deniz kostümü değildi belki ama bu bütçeyle yapabileceğim en iyi kadın deniz kostümüydü. Başlığı da aynı şekilde deniz kabukları ve deniz bitkilerinden yaptık. Şarkı da aşkı denizle sembolize ediyoruz. Bu yüzden aşkın derinliklerine dalan ve sırılsıklam bir aşk yaşayan bir insanı canlandırdım. Biraz öfkeli bir aşık var ama hikayesinde istemeden aşık olmuş ve bu sevgiyi hak etmediği bir insan psikolojisi var. Bu yüzden aşkı olduğu kadar hıncı ve öfkesi olan bir insan" dedi.

"Projenin birçok aşamasında benim imzam var"

Şarkıda deniz kadın kostümü ile aşk ile ilgili problemlerini ve duygularını yansıtan bir insanı canlandırdığını ifade eden Fettahoğlu, "Çalışma bağımsız bir çalışma ve tamamen kendi emeğimle oldu. Bir prodüktörün ve menajerin yapabileceği her şeyi fiili bir deneyimim olmamasına rağmen kendimiz gerçekleştirdik. Çok fazla emeğim olduğu için bu çalışma gelecekteki birçok çalışmamdan çok daha özel diyebilirim şimdiden. Sadece ilk klibim olduğu için değil, çok fazla emek sarf ettiğim ve birçok şeyinde kendi imzam olduğu için" diye konuştu.

Şarkının çok beğenildiğini kaydeden Fettahoğlu, " Şarkı çok beğenildi. Şarkının sözleri çok dikkat çekti. Bu içime çok sinen bir şeydi. Şarkı sözlerini derin yazdığımı düşünüyorum. Şarkı psikolojik tahliller barındıran bir ruh durumunu anlatıyor. Bu sözlerin dikkat çekmesi beni çok mutlu etti. Sözler çok beğenildi. Klip ve şarkı ile ilgili en belirgin dönükler bu yönde" şeklinde konuştu.

Şarkı yazarlığının dışında türler arasında müzik adını verdiği projelerini sürdürdüğünü aktaran Fettahoğlu, "Yakından takip edenlerim bilirler. Türler arası adını verdiğim bir müzik ekolünü kendimce sürdürmeye çalışıyorum. Youtube kanalımızda 2 yıldır düzenli olarak 11 yabancı dilde ve yaklaşık 17 türde genel olarak kategorize edersek bu alanlarda yorumculuk, ses sanatçılığı yapmaya çalışıyorum. Fakat kendi yazdığım şarkılar rock alternatif dilinde. Yani bir türde şarkılar yazıyorum. Bu şarkı da o şarkılarımdan biri. Ben şarkı yazarlığım dışında türler arasında müzik adını verdiğim projeyi sürdürmekteyim ve bir çok türde yorumculuk geliştirmeyi hedeflemekte ve çabalamaktayım" dedi.

Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı
Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı
Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı
Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı
Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı
Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı
Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı
Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı
Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı
Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı
Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı

Türkiye, India, Müzik, Şarkı, Genel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eftalya Fettahoğlu'nun ilk teklisi 'Bir Anlamın Yok' çıktı - Son Dakika
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