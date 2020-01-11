Magazin konseyi: Sıra Prens Harry'de olsa yapar mıydı?

Ömür Gedik: Meghan Markle'a helal olsun. Kraliyet egemenliğine karşı eşine özgürlüğü seçtirmeyi beceren cesur ve güçlü bir kadın olduğunu gösterdi.



Cengiz Semercioğlu: Meghan'a helal olsun da Harry'e olmasın mı? Taht yerine aşkını seçti adam. Hoş o taht sırası hiçbir zaman ona gelmeyecek, 2 yaşındaki yeğenlerinden bile geride sıralamada. Merak ediyorum, taht sırası onda olsaydı aynı hareketi yapar mıydı?



Onur Baştürk: Prens Harry'le eşi Meghan Markle unvanlarından feragat etmesi The Crown'la beraber İngiliz Kraliyet'ini daha yakından tanımaya başlayan biz asil olmayan faniler için şoke edici bir durum oldu.



Ömür Gedik: Bundan sonra koltuk altı teri göründü, bu gelin kraliyete yakışmıyor gibi saçma yorumlara maruz kalmayacak.







**Prens Harry, her ne kadar unvanından vazgeçtiyse de Prens Charles'ın fonundan yıllık 2 milyon sterlin (15 milyon TL) almaya devam edecek. Harry'nin ayrıca 10 yıl boyunca orduya hizmet ettiği için yıllık 450 bin sterlinlik maaşı da var.



Harry kılıbık değil



Cengiz Semercioğlu: Ama olumsuz bir durumda bu sefer de "Kraliyetten ayrıldı, böyle oldu" haberlerine maruz kalacak. Belki de Meghan saraya girmiş zehirli bir sarmaşık. Önce Harry'nin abisi Willam'la arasını bozdu. Kraliçe'yle hiç anlaşamadı, eltiler savaşı herkesin malumu. Şimdi de saraydan kopardı Harry'i...



Onur Baştürk: Bir yandan da Harry asla -sıra ona gelene kadar çok yol ve yıl var- kral olamayacağı için bu yaptıkları akıllıca bir karar.



Ömür Gedik: Bu arada kraliyetin baskıcı hayatına, kısıtlamalara karşı özgürlüğüne düşkün eşinin yanında yer alan Harry de kılıbık değil kraldır benim gözümde. Keşke her erkek bunu yapabilse. Harry'yi kral ilan ediyorum. Meghan da gerçek kraliçe oldu. Tebrikler.



Medyanın ilgisi sürecek



Cengiz SemErcioğlu: 13 yaşında annesi Prenses Diana'yı kaybetmiş ve medyaya hep içten içe kızgın Prens Harry. Eşini de bu ilgiden uzak tutmak istediğini biliyoruz ama saraydan ayrıldıktan sonra medyanın ilgisi bitmeyecek ki.



Onur Baştürk: Evet, unvansız hayatları daha çok merak edilecek, orası kesin. Boşu boşuna Elizabeth'in ve anlamsız kurallarının kahrını çekeceklerine özgürlük kesinlikle daha iyi. Ayrıca kararları çok 'yeni nesil', çevreye zarar vermemek için uçağa dahi binmeyen Greta gibi çok radikal. Bu karar sayesinde monarşinin anlamsızlığını, onca para harcanan bu sistemin bu dünyaya olan yükünden vazgeçmenin cesaretini de göstermiş oldular.



İpleri koparan fotoğraf



Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet ailesinde ayrılma kararının ardındaki nedenin yeni yıl öncesi yayınlanan bu fotoğraf olduğu iddia ediliyor. Buna göre İngiliz Kraliyet Ailesi, İsveç Kraliyet Ailesi gibi küçülmeye gidecekti ve Kraliçe 2. Elizabeth, aileyi veliahtı Prens Charles, Prens Wil-



liam ve onun çocukları ile sınırlandıracaktı. Diğer üyeler ise aileden çıkarılacak ve kendilerinden resmi görevlerde aileyi temsil etmeleri beklenmeyecekti. Bu durumu bilen Prens Harry ve Meghan Markle, herkesten önce davranarak kraliyet ailesinden çekildiklerini açıkladı. İngiliz basını Harry ile Meghan'ın ayrılık açıklamasının Kraliçe'yi hazırlıksız yakalamadığını ileri sürdü. Kraliçe'yi öfkelendiren Harry ile Markle'ın kararı değil, açıklamanın zamanlaması.







ArchIe'yi Londra'ya bile getirmemiş



Kanada'da geçirdikleri Noel tatilinin ardın-dan Londra'ya dönen Meghan Markle, üç gün sonra yeniden ülkeden ayrıldı. Markle'ın, oğlu Archie'yi dadı-sıyla birlikte bıraktığı Kanada'ya geri döndüğü belirtiliyor.







Prens Harry ailesiyle görüşmek için bir süre daha Londra'da kalacak.







Meghan Markle'ın Kanada'daki evi.