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Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda - Son Dakika

Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda

17.10.2021 13:42

Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Öykü Gürman, hayranlarına müjde vererek yeni single çalışmasının yolda olduğunu açıkladı.

Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda

MUĞLA - Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Öykü Gürman, hayranlarına müjde vererek yeni single çalışmasının yolda olduğunu açıkladı. Ünlü sanatçının konserinde başından aşağı begonvil serpildi, ayakkabılarını çıkarıp kolbastı oynadı.

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği Sarıyaz Konserleri kapsamında Bodrum Kalesi'nde sahne alan ünlü sanatçı Öykü Gürman'ın konserinde izdiham yaşanırken Bodrum Kalesi hıncahınç doldu. Gürman'ın hayranları saatler öncesinden konser alanına gelerek kapıların açılmasını bekledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gürman, bir ara ayakkabılarını çıkarıp sahneye çağırdığı iki hayranıyla kolbastı oynadı.

Konserin ilk yarısında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun Bodrum'un simgesi olan begonvilleri ünlü sanatçının başından aşağı serpti. Bodrum'da salgından dolayı yapılamayan tüm etkinlikleri yapacaklarını ifade eden Tutkun, Bodrum'da çok konser veriliyor diyenlere "Eylül ve Ekim ayında düzenlediğimiz halk konserlerimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Konserlere ciddi bir talep var. Ama birde eleştiri var konserlerle ilgili. 'Çok mu konser yapıyor belediye' diyorlar. Biz yapmamız gerekeni yapıyoruz. 2 yıldır pandemi de yapmadığımız tüm etkinlikleri yapmak istiyoruz. Sanatçılarımızda gönüllülük esasıyla sahne alıyor. Başkanımız Ahmet Aras Kale konserlerinin ruhunu yeniden canlandırmak istiyordu. Bizde bunu gerçekleştirdik. Eylül ve Ekim ayında çarşı esnafımıza destek olmak istedik ve çok güzel bir Sarıyaz Konserleri serisi düzenledik. Sanatçı dostum Öykü Gürman'ın da kale konserinde bize destek vermesi benim hayatımda ayrı bir anı olacaktır" dedi.

Yeni şarkılar yolda

Sahne sonrasından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürman, Bodrum Kalesi'nde konser vermenin ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek "Çok güzel bir ambiyans vardı. İnsanlar yoğun ilgi gösterdi, konsere. Ben bile ayakkabımı çıkarıp iki hayranımla sahnede kolbastı oynadım. Bir sinema film projemiz var. Yeni 2 single geliyor. Artık albüm yapmıyoruz. Bir tanede dizi teklifi var ama konserlerin yeri başka" ifadelerini kullandı.

Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda

Öykü Gürman, Ahmet Aras, Konser, Bodrum, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde: Yeni single çalışması yolda - Son Dakika
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