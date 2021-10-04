Üye Girişi
Şanlıurfa'da gripin konserine yoğun ilgi - Son Dakika

Şanlıurfa'da gripin konserine yoğun ilgi

04.10.2021 17:09

Şanlıurfa'da gripin konserine yoğun ilgi Şanlıurfalı vatandaşlar açık hava konserleri kapsamında, ünlü müzik grubu "gripin" ile coştu.

Şanlıurfa'da gripin konserine yoğun ilgi

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı vatandaşlar açık hava konserleri kapsamında, ünlü müzik grubu "gripin" ile coştu.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerle vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlediği açık hava konserinde Gripin Müzik Grubu Şanlıurfalılarla buluştu. Sahne performansı ile göz dolduran Gripin grubu üyeleri izleyicilerden tam not alırken konsere gelen Şanlıurfalılar Gripin Müzik Grubu'nun seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi. Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen konserde gençler hep bir ağızdan grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan konser yaklaşık iki saat sürdü.

Şanlıurfa'da gripin konserine yoğun ilgi
Şanlıurfa'da gripin konserine yoğun ilgi
Şanlıurfa'da gripin konserine yoğun ilgi
Şanlıurfa'da gripin konserine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da gripin konserine yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hayatını kaybeden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yerine Temel Karamollaoğlu seçildi 19:45 Hayatını kaybeden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yerine Temel Karamollaoğlu seçildi Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 19:25 Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü 19:05 Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü 18:57 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu 18:11 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu
Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem 15:49 Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı 15:06 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
Ortalık kan gölüne döndü! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı Ortalık kan gölüne döndü! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı         
19:53
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız         
19:06
Rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tahliye edildi Rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tahliye edildi         
19:00
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor         
18:38
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi         
16:02
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor         
15:01
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 20:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da gripin konserine yoğun ilgi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement