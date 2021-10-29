Son dakika! Asker selamı veren canlı heykel rekor denemesine başladı - Son Dakika

Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

Asker selamı veren canlı heykel rekor denemesine başladı

MALATYA - Tiyatro oyuncusu ve yönetmen İbrahim Şahin Uyumaz, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl kutlamaları çerçevesinde bir rekora imza atmak için gösteriye başladı.

Malatya Soykan Meydanı'nda canlı heykel gösterisine sabah saatlerinde başlayan Tiyatro oyuncusu ve yönetmen İbrahim Şahin Uyumaz, 24 saat boyunca canlı heykel performansı sergileyeceğini söyledi. Asker selamı veren Uyumaz, bu alanda dünya rekoru kırmayı hedeflediğini vurguladı.

Uyumaz, sokak sanatları ve canlı heykel gösterileri yaptığını belirterek, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisine teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Doğu Anadolu'da ilk olan canlı asker heykel performansını Malatya halkımızla buluşturduk. Daha önce bu böyle bir etkinlik yapılmadığı için vatandaşlarımızın ilgi ve sevgisi çok yüksek. Yanıma gelip fotoğraf çektiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu alanda dünya rekoru kırmayı hedefliyorum. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için buradayız. 24 saat üzerine çıkmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.