Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz kaybettiği iddia yüzünden yol kenarında şınav çekti - Son Dakika

Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz kaybettiği iddia yüzünden yol kenarında şınav çekti

DENİZLİ - Denizli'de ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, kaybettiği iddia yüzünden ana yolun kenarında arkadaşıyla beraber 30 şınav çekti. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Yılmaz'ın şınavı çekiş tarzı gülümseten anlara sahne oldu.

Denizli'nin Çal ilçesine daha önce konser ve ziyaretler için gelen ünlü türkücü Hasan Yılmaz, verdiği konserde aşı standını görünce izleyicilerin önünde aşı yaptırmıştı. Sosyal medyayı sık sık kullanan ünlü türkücü Hasan Yılmaz, Denizli'nin Çal ilçesine gideceği sırada bir görüntü daha paylaştı. Arkadaşlarıyla beraber ana yolun kenarına arabasını çeken Yılmaz, araçtan indikten sonra kaybettiği iddia yüzünden şınav çekmeye hazırlandı. O anlar bir diğer arkadaşı tarafından kayıt altına alınırken, Yılmaz arabanın önüne geçerek şınav pozisyonu aldı. Yanında bulunan arkadaşıyla beraber şınav çekmeye başlayan Yılmaz'ın şınav çekiş tarzı gülümseten anlara sahne oldu. Yol kenarından Yılmaz'ın şınav çektiğini gören sevenleri ise araçlarını durdurarak ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirdi.