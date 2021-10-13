Zurnacı babanın davulcu kızı - Son Dakika

Zurnacı babanın davulcu kızı

Erzincan'da baba kız festivalleri, düğünleri şenlendiriyor

ERZİNCAN - Erzincan'da 30 yıllık zurnacı Rıza Sel'in 18 yaşındaki kızı Seda Sel babasıyla birlikte festivallere, düğünlere giderek davul çalıyor. Babasıyla davul çalan kızı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 11 yaşında davul çalmaya başlayan Seda Sel ile zurnacı babası Rıza Sel, festivallerde, düğünlerde hem davetlileri coşturuyor hem de ekmek paralarını kazanıyorlar.

Refahiye ilçesinde düzenlenen '5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde zurnacı babasının yanında davul çalan Seda, görenlerin ilgisini çekti. Refahiye ilçesinde yaşayan zurnacı baba Rıza Sel ile 11 yaşından itibaren davul çalmaya başlayan 18 yaşındaki kızı Seda Sel, davul zurna eşliğinde festivalleri, düğünleri şenlendiriyor.

Yaklaşım 6 yıldır Refahiye ilçesinde babasıyla düğün ve benzeri organizasyonlarda davul çaldığını söyleyen üniversiteye hazırlanan Seda Sel, babasının zurna çaldığını ve bundan esinlenerek davul çalmayı kendi gayretiyle öğrendiğini belirtti.

Seda Sel, "Babamla davul zurna çalıyoruz. 11 yaşından beri bu mesleği icra etmeye çalışıyorum. Babamla bu işte iyi bir uyum sağladık. Festival, kına, düğün ve benzeri organizasyonlara gidiyorum. Benim için davul çalmanın herhangi bir zorluğu yok, sadece biraz bilek gücü gerektiriyor. Düğünlerde çok güzel tepkiler alıyorum. Bir kız çocuğu olarak bu işi yapmam insanlarda merak uyandırıyor." diye konuştu.

Seda Sel, ayrıca üniversite sınavlarına hazırlanarak müzik bölümünü okumak istediğini de sözlerine ekledi.

Baba Rıza Sel ise "Kızımla beraber 5- 6 yıldır festivallere, düğünlere gidiyoruz. Benim erkek çocuğum olmadığından dolayı kızım bana yardım etmek için davul çalmayı örendi, Kızımda bir heves vardı. 11 yaşında davul çalmayı öğrendi, Onunla beraber şu an düğünlere gidiyoruz. Sahneye çıktığı zaman güzel tepkiler alıyoruz. Ritimleri gayet güzel, beğeniyorum, kızımla gurur duyuyorum." dedi.

Rıza Sel, 30 yıldır davul zurna çaldığını ifade ederek, "Daha önce çobanlık yaparak kendi başıma zurna çalmayı öğrendim. 20 yaşından beri zurna çalıyorum. Seda davul çalmasını öğrenene kadar başka arkadaşlar bana davul çalarak eşlik ediyordu, daha sonra ise kızım öğrenince, festivallere, düğünlere beraber gitmeye başladık." diye konuştu.