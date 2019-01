Mağdur Babalardan Çocuk İcrasının ve Süresiz Nafakanın Kaldırılması Talebi

Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Köse , eşlerinden boşanan ve çocuklarını görmek için nafaka vermek zorunda olan babaların son derece mağdur olduklarını belirterek, çocuk icrasının ve süresiz nafakanın kaldırılmasını istediklerini söyledi.Çeşitli sebeplerle boşandıkları eski eşlerine süresiz nafaka veren ve çocuklarını icra yoluyla görebilen babalar, bu durumdan oldukça mağdur olduklarını söylediler. Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 100 Günlük Eylem Planı içerisinde yer alan, toplumun kanayan yarası olan çocuk haczi ve süresiz nafakanın kaldırılması adına verilen sözün ertelenmesine anlam veremediklerini belirterek, bu yasanın bir an önce kaldırılmasını dernek olarak talep ettiklerini ifade etti. Köse, "Zira maalesef mağduriyetler çoğalmış durumda. Anne , babası ayrı olan çocuklar çoğalmış durumda. Bir de buna yıl başından sonra çocuk haczine gelen zamla birlikte tamamen mağduriyetler en üst safhaya gelmiş durumda ve mağdur babalar çocuğunu görememekte ve isyan etmektedir bu duruma. Bugün bir baba evladını görmek için en az 200 lira para ödemek zorunda, çocuğuna yapacağı masraflar ve yol masrafları hariç olmakla birlikte en az 200 TL çocuğunu görmek için para bulmak zorunda. Çoğu insan bulamıyor bu parayı maalesef. Çünkü az değil. Çocuğunuzu görmek için ayda 500 lira para bulmanız gerekiyor. Yetkililerimizden bu konuda acil bir şekilde çalışma bekliyoruz. Bu konuda samimi olduklarını biliyoruz. Ama bunu artık gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bizim her zaman bir sloganımız vardır; aile olmadan vatan olamayız. Çünkü bizim ülkemizin temel taşı ailedir. O aileyi korumak için de bu ailelerle alakalı çok ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Biz de dernek olarak Salı günü Ankara 'ya giderek Mecliste bu konu için vekillerimizi ziyaret edeceğiz. Kendilerine mağduriyetlerimizi ve çözüm önerilerimizi önereceğiz" şeklinde konuştu. Türkiye 'de yürürlükte olan bu yasanın ülkede cinayetleri ve boşanmaları çoğalttığını savunan Köse, "Maalesef çocukların annesiz, babasız kalmasına ve suça sürüklenmesine neden oluyor. Yetkililerimizin bu konuda çok acil ve çok samimi davranarak aile konularına değinmesini talep ediyoruz biz dernek olarak. Artık yuvalar dağılmasın, çocuklar anne, babadan mahrum kalmasın" dedi."Ben haklıyken mahkemede haksız çıktım"Çocuğunu 3 senedir icra yoluyla gördüğünü ve herhangi bir işte çalışamadığı için eşine nafaka ödemekte güçlük çektiğini söyleyen 30 yaşındaki Celal Sağlam ise, "3 senedir çocuğumu devamlı icra kararıyla alıyorum. 3 sene boyunca derneğimiz sağ olsun yardımda bulundu. Ama derneğimizin de belli bir yere kadar gücü yetebiliyor bu çocuk icrasında bana yardım konusunda. Karşı tarafın avukatı iş yönünden beni engellediği için nafakayı ödeyecek durumum, maddiyat durumum yok. Çocuğumun velayeti daha önceden bendeydi, mahkemece bana verilmişti. Ancak benim avukatım ve karşı tarafın avukatı anlaşarak çocuğumun velayetini karşı tarafa geçirdi. Bizim boşanma sebebimiz eşimin bana ihanet etmesi sebebiydi. Bunu ben mahkemede de ispatladığım halde çocuğumun velayeti anneye verildi. Ek olarak tazminat bağlandı eşime karşı. Ben haklıyken mahkemede haksız çıktım. 3 senedir kendi ailemle bile görüşemiyorum ben bu boşanma sebeplerinden dolayı. Her türlü ben şu anda mağdurum. Derneğimiz sayesinde çocuğumun icra masrafları karşılanıyor, çocuğumun ihtiyaçları karşılanıyor. Şuanda ben herhangi bir işe giremiyorum. İşe girdiğimde karşı tarafın avukatı direkt maaşıma haciz gönderdiği için hiçbir iş yeri beni şuanda çalıştırmıyor. Devlet yetkililerinden bu çocuk icrası ve süresiz nafakanın kaldırılmasını rica ediyoruz" diye konuştu. - KONYA