Mağdurlar, emniyetten sağlık kontrolüne götürülen emlak dolandırıcılarına tepki gösterdi
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MAĞDURLAR, EMNİYETTEN SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN EMLAK DOLANDIRICILARINA TEPKİ GÖSTERDİ (2) (Mağdurlarla röportaj)
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:08 Kaynak: DHA
MAĞDURLAR, EMNİYETTEN SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN EMLAK DOLANDIRICILARINA TEPKİ GÖSTERDİ (2) (Mağdurlarla röportaj)
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