Son Dakika Haberleri: Mağdurlar, emniyetten sağlık kontrolüne götürülen emlak dolandırıcılarına tepki gösterdi
Son Dakika Güncel Mağdurlar, emniyetten sağlık kontrolüne götürülen emlak dolandırıcılarına tepki gösterdi

Mağdurlar, emniyetten sağlık kontrolüne götürülen emlak dolandırıcılarına tepki gösterdi

44 dakika önce

MAĞDURLAR, EMNİYETTEN SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN EMLAK DOLANDIRICILARINA TEPKİ GÖSTERDİ (2) (Mağdurlarla röportaj)

MAĞDURLAR, EMNİYETTEN SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN EMLAK DOLANDIRICILARINA TEPKİ GÖSTERDİ (2) (Mağdurlarla röportaj)

Mağdurlar, emniyetten sağlık kontrolüne götürülen emlak dolandırıcılarına tepki gösterdi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:08 Kaynak: DHA
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