Mage of Mystralia sistem gereksinimleri! Mage of Mystralia kaç GB?

Mages of Mystralia, Kanadalı stüdyo Borealys Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan ve 2017'de Nintendo Switch sürümüyle 2019'da piyasaya sürülen bir aksiyon-macera video oyunudur. Peki Mage of Mystralia'nın sistem gereksinimleri neler? Mage of Mystralia kaç GB? İşte detaylar…

MAGES OF MYSTRALIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mages of Mystralia Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 2300 or equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 560 Ti or equivalent

DirectX: Sürüm 11

Mages of Mystralia Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7+ 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 4790 or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 760 or equivalent

DirectX: Sürüm 11

Mages of Mystralia kaç GB?

Mages of Mystralia'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerekmektedir.