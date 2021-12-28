Mage of Mystralia sistem gereksinimleri! Mage of Mystralia kaç GB? - Son Dakika
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Mage of Mystralia sistem gereksinimleri! Mage of Mystralia kaç GB?

28.12.2021 08:09

Epic Games'in kullanıcılarına ücretsiz olarak verdiği gizemli ücretsiz oyun Mage of Mystralia'nın sistem gereksinimleri neler? Mage of Mystralia kaç GB? Detaylar haberimizde…

Mages of Mystralia, Kanadalı stüdyo Borealys Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan ve 2017'de Nintendo Switch sürümüyle 2019'da piyasaya sürülen bir aksiyon-macera video oyunudur. Peki Mage of Mystralia'nın sistem gereksinimleri neler? Mage of Mystralia kaç GB? İşte detaylar…

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MAGES OF MYSTRALIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mages of Mystralia Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5 2300 or equivalent
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 560 Ti or equivalent
  • DirectX: Sürüm 11

Mages of Mystralia Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7+ 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i7 4790 or equivalent
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 760 or equivalent
  • DirectX: Sürüm 11

Mages of Mystralia kaç GB?

Mages of Mystralia'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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Son Dakika Gamegar Mage of Mystralia sistem gereksinimleri! Mage of Mystralia kaç GB? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mage of Mystralia sistem gereksinimleri! Mage of Mystralia kaç GB? - Son Dakika
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