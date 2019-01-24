Son Dakika Haberleri: Magef "3. Birlik ve Beraberlik Buluşması" Düzenlendi

Magef "3. Birlik ve Beraberlik Buluşması" Düzenlendi

40 dakika önce

Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından "3. Birlik ve Beraberlik Buluşması" düzenlendi.

Magef
Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından "3. Birlik ve Beraberlik Buluşması" düzenlendi.

MAGEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Galip Demirel Sosyal Tesislerinde tertip edilen "3. Birlik ve Beraberlik Buluşması"nda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, geleceğin gençlere emanet olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da siyasete gençlik yıllarında başladığını hatırlatan Çalık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını iyi araştırın ve örnek alın. Ayrıca bu güzel programı düzenleyen Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz ve yönetimine teşekkür ediyorum. Siz değerli gençlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Siz gençler bizlere güç veriyorsunuz, siz gençler bizler için değerlisiniz. Çünkü gelecek sizlerle büyüyecek ve sizlerle var olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da gençlere her alanda destek verdiklerine değinerek, etkinliğin düzenlenmesine katkı verenlere teşekkür etti.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder de geleceğin teminatı olan gençlerin her alanda kendilerini geliştirmesinin önemini anlattı.

MAGEF Başkanı Ramazan Yavuz ise gençlerin huzurlu, mutlu ve güzel bir gelecek için farklı etkinliklerle sosyalleşmesine katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:50 Kaynak: AA

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