Son Dakika Haberleri: Magef'ten Kan Bağışı Etkinliği

Magef'ten Kan Bağışı Etkinliği

1 saat önce

Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Magef'ten Kan Bağışı Etkinliği, System.String[]
Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.

MAGEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, MAGEF tarafından "Gençler Aileleri ile Kan Bağışında Buluşuyor" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

MAGEF Başkanı Ramazan Yavuz, federasyon olarak sosyal sorumluluk içerikli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Havaların soğuk olması nedeniyle kan bağışı yapan vatandaşlarımıza çorba ve çiğ köfte ikram ediyoruz. Gerek gençler ve gerek gençlerin aileleri kan bağışı konusunda duyarlı oldukları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yoğun bir katılımla kan bağışlama etkinliği devam etmektedir. Kan bağışı yapamayan gençler, vatandaşlardan kan topluyor ve o duyguyu yaşıyor. Hem kan bağışı yapan aileler, hem de kan toplayan gençler bu atmosferi yaşadıkları için çok mutlu."

Etkinlikle kan bağışına duyarlılığı arttırmak istediklerini anlatan Yavuz, hedeflerinin geçlere düzenli kan bağışı yapma alışkanlığı kazandırmak olduğunu bildirdi.

Türk Kızılayı görevlisi kan bağış uzmanı Faruk Yılmaz da havaların soğuk olması nedeniyle ülkedeki kan stoklarının azaldığını belirterek, vatandaşların kan bağışında bulunmalarını istedi.

Her kan bağışının bir hayat kurtardığına dikkati çeken Yılmaz, "Bu anlamda her vatandaşın duyarlı olmasını ve her yıl kan bağışını düzenli yapmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar kan bağışında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:35 Kaynak: AA

Ramazan Yavuz, Malatya, Güncel
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