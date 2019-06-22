Son Dakika Haberleri: MAGİAD, Akhisar'da temaslarda bulundu
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MAGİAD, Akhisar'da temaslarda bulundu

1 saat önce

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Genç İşadamları Derneği (AKGİAD) Başkanı Özkan Kalın'ı ziyaret etti.

MAGİAD, Akhisar'da temaslarda bulundu, System.String[]
Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Genç İşadamları Derneği (AKGİAD) Başkanı Özkan Kalın'ı ziyaret etti.

İlk olarak Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret eden MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, 31 Mart seçimlerinde başkanlığa seçilen Dutlulu'ya görevinde başarılar diledi. Akhisar için yapılacak projelerde genç iş insanları olarak MAGİAD'ın her türlü desteği vereceğini kaydeden Başkan Ağırbaşlı, hayata geçirmeyi düşündükleri projeler hakkında da Başkan Dutlulu ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Dutlulu ise kentin ekonomisinin güçlendirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, Akhisar'a faydalı işler yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Ağırbaşlı'dan AKGİAD'a ziyaret

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ziyaretinin ardından MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, Akhisar Genç İşadamları Derneği Başkanı Özkan Kalın'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ağırbaşlı ve Kalın, ilçede genç iş insanlarına yönelik faaliyet ve aktivitelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı'ya ziyaretlerinde, Türkiye Taekwondo Federasyonu üyesi ve aynı zamanda MAGİAD üyesi Gökay Budak eşlik etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Manisa, Besim Dutlulu, Genç, Akhisar, Ekonomi
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