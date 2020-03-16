Son Dakika › Güncel › MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı'dan ödül töreni ile ilgili açıklama - Son Dakika
MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı'dan ödül töreni ile ilgili açıklama
6 saat önce
Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, 23 Mart tarihinde yapmayı planladıkları "MAGİAD Altın Ege Ödül Töreni" programını koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:40 Kaynak: İHA
Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, 23 Mart tarihinde yapmayı planladıkları "MAGİAD Altın Ege Ödül Töreni" programını koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.
MAGİAD'ın 23 Mart tarihinde Manisa'da iş dünyasını bir araya getireceği Altın Ege Ödül Töreni, koronavirüs tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, "Dünyadaki malum salgından dolayı ülkemizde alınan tedbirler kapsamında 23 Mart tarihinde 'Millet Çarşısı'nda yapılmasını planladığımız MAGİAD Altın Ege ödül törenimizi ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelemiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" - MANİSA
Son Dakika Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu