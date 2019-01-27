Magiad Başkanı Geriter'den "Siyasi Nezaket" Uyarısı

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter, yaklaşan yerel seçimler öncesi yaptığı açıklamayla adayların seçim kampanyalarında Manisa için birleştirici bir dil kullanması gerektiğini ifade etti.

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter, yaklaşan yerel seçimler öncesi yaptığı açıklamayla adayların seçim kampanyalarında Manisa için birleştirici bir dil kullanması gerektiğini ifade etti.



Yaklaşan yerel seçimler öncesi açıklama yapan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, adayların Manisa için birleştirici bir dil kullanarak siyasi nezaket çerçevesinde yarışmalarının önemini vurguladı. Manisa'yı ayrıştırıcı değil birleştirici açıklamalar yapması gerektiğini söyleyen Geriter, "Yerel seçim çalışmaları tüm partiler için start almış durumda. Ancak bir şeyi unutmamamız lazım, Türkiye Cumhuriyeti toprakları hepimizin. Siyaseti de yapmış olduğumuz söylemleri de birbirimizi kırmadan, birlik ve beraberliğimizi bozmadan yapmalıyız. Manisa için ayrıştırıcı değil, birleştirici ifadeler kullanılmalı. Milletimizin bütünlüğü için siyaset olmazsa olmazıdır. Belediye başkan adaylarının üzerine düşen görev vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet vermektir" dedi.



Adayların Manisalı vatandaşların görmek istediği tabloyu çizmesi gerektiğini söyleyen Geriter, "Dövüşmek, birbirimizi kırmak değildir. Adaylar Manisalının görmek istediği tabloyu çizmelidir. Mevkiler makamlar gelip geçicidir, önemli olan yarın bu şehirde hangi parti ya da düşünceden olursa olsun herkesin birbirinin yüzüne bakabilmesidir" diye konuştu.



Adaylara çalışmalarında başarılar dileyen Geriter, "Siyasetçilerin ve adayların asla unutmaması gereken önemli bir noktayı da ifade etmek istiyorum. Yezid gibi kazanmaktansa, Hüseyin gibi kaybedin. MAGİAD olarak Manisa için en doğru kararın yine halkın vereceğini ifade ediyor, tüm adaylara çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - MANİSA

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